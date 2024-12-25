إيران تندد باعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال هنية في طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - نددت إيران، اليوم الأربعاء، بما وصفته اعتراف إسرائيل "الوقح" باغتيال زعيم حماس السابق إسماعيل هنية في طهران، في وقت مبكر من هذا العام، متهمة الدولة العبرية بارتكاب "جريمة بشعة".

وتوعّد وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قادة الحوثيين بتدمير بنيتهم التحتية وقطع رؤوس قادتهم، على غرار ما فعلته إسرائيل مع حزب الله اللبناني وحماس.

وذكر كاتس، في أول اعتراف بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران: "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تمامًا كما فعلنا مع هنية، ويحيى السنوار، وحسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها كيان الاحتلال بوقاحة بمسؤوليته عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة"، بعد يوم من تأكيد كاتس أن إسرائيل تقف وراء مقتل هنية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حركة حماس الفلسطينية اغتيال هنية، في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.