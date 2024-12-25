انت الأن تتابع خبر وصفة جميع النساء في غرفة النوم !!.. زيت الزيتون مع الزبادي ضعيها علي هذا المكان كل يوم حتى لو عمرك 70 سنة هترجعي عمرك اللي راح يامدام .. هتندمي لو معرفتيهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفوائد المدهشة للبشرة حيث لا يساهم فقط في تحسين لونها بل يساعد أيضا في إزالة آثار البقع والحبوب وتفتيح المناطق الداكنة وفي الوقت نفسه، يعتبر الزبادي من المنتجات الطبيعية الغنية بالمعادن والڤيتامينات التي تعزز صحة البشرة وتزيد من إشراقها في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية استخدام زيت الزيتون مع الزبادي لتحضير وصفة فعالة في تجديد شباب البشرة.

وصفة زيت الزيتون مع الزبادي

تعتبر هذه الوصفة واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد كما أن مكوناتها البسيطة متوفرة بسهولة في كل منزل: إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة ماء الورد

ملعقة خميرة

طريقة التحضير

قومي بمزج الزبادي مع ماء الورد في وعاء.

أضيفي ملعقة من الخميرة إلى المزيج وقلبي المكونات حتى تتجانس جيدا.

أضيفي زيت الزيتون إلى المزيج وواصلي التحريك حتى يصبح الخليط ناعم ومتوحد.

ضعي الخليط على جلدك واتركيه حتى تمتصه البشرة بالكامل.

مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفة بانتظام، ستلاحظين تحسن ملحوظ في إشراقة بشرتك وتفتيح لونها.

وصفة الزيوت الطبيعية

تعتبر وصفة الزيوت الطبيعية من الخيارات المثالية للاعتناء بالبشرة، حيث تساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد لتحضير هذه الوصفة،

إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت قرنفل

ملعقة زيت سمسم

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة التحضير