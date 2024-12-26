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الدوري البلجيكي (20): رويال أنتويرب يستقبل المتصدر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الخميس، مباريات الجولة الـ 20 من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي رويال أنتويرب مع جينك الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:00 يلعب كلوب بروج مع فيستيرلو، وكورتريك مع رويال شارلروا، ويلعب ميشيلن مع ستاندر دو لياج الساعة 20:30، وجينت مع سانت كيلواز الساعة 22:45.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 41 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 38 نقطة، أندرلخت بـ 33 نقطة، رويال أنتويرب بـ 31 نقطة، وجينت بـ 30 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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