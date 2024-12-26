ليفربول أمام ليستر سيتي… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - يلتقي في سهرة اليوم، الخميس، ليفربول وضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول هذه المباراة بـ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.