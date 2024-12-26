نشكركم على متابعتكم خبر ليفربول أمام ليستر سيتي… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - يلتقي في سهرة اليوم، الخميس، ليفربول وضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول هذه المباراة بـ:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون
خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.