بديل البيض في الدونات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - أهمية وجود بديل للبيض في الدونات

تحظى الدونات بشعبية كبيرة حول العالم كنوجبة خفيفة وحلوى لذيذة. وعادةً ما تحتوي الوصفات التقليدية للدونات على البيض كعنصر أساسي لإعطاء العجينة القوام والرطوبة المطلوبة. ولكن، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للاهتمام بالبحث عن بدائل للبيض في الدونات، سواء كان ذلك بسبب الحساسية الغذائية أو القيود الغذائية النباتية.

بدائل مناسبة للبيض في وصفات الدونات

هناك العديد من البدائل التي يمكن استخدامها كعوض للبيض في وصفات الدونات، ويجب اختيار البديل الأنسب بالنظر إلى الوظيفة التي يقوم بها البيض في الوصفة الأصلية، سواء كان لزيادة الارتفاع، أو تجانس المكونات، أو الرطوبة.

الموز المهروس: يُعد الموز المهروس بديلاً شائعًا للبيض في العديد من الوصفات النباتية، حيث يضيف الرطوبة والليونة للعجينة. يمكن استخدام نصف موزة مهروسة مكان كل بيضة.

يُعد الموز المهروس بديلاً شائعًا للبيض في العديد من الوصفات النباتية، حيث يضيف الرطوبة والليونة للعجينة. يمكن استخدام نصف موزة مهروسة مكان كل بيضة. زيت جوز الهند: يُمكن استخدامه كبديل للبيض لإضافة الرطوبة والنكهة الخفيفة. يُنصح باستخدام ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المذاب لكل بيضة.

يُمكن استخدامه كبديل للبيض لإضافة الرطوبة والنكهة الخفيفة. يُنصح باستخدام ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المذاب لكل بيضة. صلصة التفاح: تُستخدم لتعزيز الرطوبة والتوازن في النكهة. يمكن استبدال كل بيضة بربع كوب من صلصة التفاح.

تُستخدم لتعزيز الرطوبة والتوازن في النكهة. يمكن استبدال كل بيضة بربع كوب من صلصة التفاح. بذور الكتان أو الشيا: لاستخدام بذور الكتان كبديل، يجب خلط ملعقة كبيرة من البذور المطحونة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء، وتركها لتتجانس وتصبح هلامية قبل إضافتها للعجينة. ذات الطريقة يمكن استخدامها مع بذور الشيا.

لاستخدام بذور الكتان كبديل، يجب خلط ملعقة كبيرة من البذور المطحونة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء، وتركها لتتجانس وتصبح هلامية قبل إضافتها للعجينة. ذات الطريقة يمكن استخدامها مع بذور الشيا. مسحوق الخبز الممزوج بخل التفاح: خليط من ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز مع ملعقة صغيرة من خل التفاح يمكن أن يعوض البيضة لارتفاع الدونات.

نصائح لاختيار البديل المثالي

عند البحث عن بديل مناسب للبيض في الدونات، يجب مراعاة طبيعة الوصفة ونوعية المكونات الأخرى المستخدمة. بعض البدائل قد تغير من نكهة أو قوام المنتج النهائي، لذا يفضل تجربة البدائل بكميات صغيرة أولاً للتأكد من النتيجة المطلوبة.

في الختام، يمكن القول أن إعداد الدونات بدون بيض ليس تحدياً كبيراً إذا تم اختيار البديل المناسب. سواء كنت تتجنب البيض لأسباب صحية أم تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن الخيارات متنوعة وتفتح لك الطريق لتجربة جديدة قد تكون أكثر لذاذة وصحة.