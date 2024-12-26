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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمر مهنا: أسعار الفائدة تتأثر بالتضخم وتكلفة التمويل وسعر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن موضوع سعر الفائدة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتضخم، كما يتأثر بشكل كبير بتكلفة التمويل وسعر العملة الصعبة.
وأشار مهنا خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين المُنعقد مساء أمس الأربعاء، إلى أن صندوق النقد الدولي أقر بانخفاض التضخم إلى 25% حاليًا، مع التوقعات بأن ينخفض إلى 16% في الفترة المقبلة.
وأضاف مهنا أن هذه التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يشهد التضخم انخفاضًا أكبر بكثير بحلول نهاية عام 2025.
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