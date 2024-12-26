عمر مهنا: السياسة الصناعية يجب أن تركز على التصدير بدلا من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال عمر مهنا ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه على الرغم من الجهود المبذولة لتعميق الصناعة، مثل تحسين تراخيص الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، فإن التوجه الحالي نحو إحلال الواردات يجب أن يُعاد تقييمه.

وأضاف مهنا خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من مستثمري القطاعات المختلفة الذي أنعقد أمس الأربعاء، أن السياسة الصناعية يجب أن تركز بشكل أكبر على التصدير بدلاً من إحلال الواردات.

وأضاف أن التركيز المفرط على إحلال الواردات لا يحقق تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد، خاصةً في ظل أن الجزء الأكبر منها يتعلق بالسلع الأساسية، التي لا يمكن تقليصها بشكل كبير.