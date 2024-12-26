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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمر مهنا يطالب بالنظر في تكلفة الاستيراد والتصدير لتحسين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد عمر مهنا ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ضرورة تسريع تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تكلفة الاستيراد والتصدير لا تزال مرتفعة بشكل كبير.
وقال مهنا خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين المُنعقد مساء أمس الأربعاء، إنه رغم وجود برامج وقرارات تهدف إلى معالجة هذه المشكلة، إلا أنه يجب الإسراع في تنفيذ هذه الخطط لتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني.
وأوضح مهنا أن خروج الدولة من النشاط الاقتصادي يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، محذرًا من أن التأخير في تحسين المناخ الاستثماري قد يعيق قدرة الحكومة على بيع الأصول والمشروعات المملوكة لها.
وأضاف أن جذب المستثمرين الأجانب يمثل عنصرًا أساسيًا في تسريع هذه العملية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
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