نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سليم يتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان خالد سليم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شارك جمهوره صورة أثناء كواليس أحدث أعماله الدرامية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن موسم السباق الرمضاني المقبل 2025.

ونشر تلك الصور، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الجميلة من جوة وبرة ياسمين عبدالعزيز.. وتقابل حبيب رمضان 2025".



قصة مسلسل وتقابل حبيب



تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول قصة اجتماعية مشوقة تحمل في طياتها عناصر من الرومانسية والتحديات الحياتية، كما يستعرض المسلسل الصراعات اليومية، خاصة مع مخاطر العلاقات الإنسانية والقرارات المصيرية، ويطرح قصة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.