جابري فيجا مطلوب في الدوري الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الأهلي السعودي تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الإسباني، من أجل لاعبه، جابري فيجا.

فيجا انضم لصفوف النادي السعودي، صيف 2023، ولديه عقد مع الأهلي يمتد حتى 2026.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن مسؤولي أهلي جدة تلقوا عرضاً رسمياً من جانب فياريال للتعاقد مع فيجا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واختتمت الصحيفة السعودية حديثها، أن الأمر بالكامل في يد إدارة الراقي للموافقة على العرض.

خلال الموسم الحالي، لعب جابري فيجا 12 مباراة في بطولة الدوري السعودي، نجح في تسجيل 3 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدف واحد فقط.