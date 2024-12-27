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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبوقمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفخر الدين بن يوسف.

نائب رئيس المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

وقال أبوقمر، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أصدرنا بيان ردا على أخطاء الحكام في المباراة، والمصري قدم مباراة قوية، ولا نعاني من مشكلة ونتقبل الخسارة واللاعبين قدموا جهد كبير، وكنا الأكثر خطورة ومن كرة فاول تقدم الأهلي".

وتابع:" فخر الدين بن يوسف، كان أمام مرمي الأهلي، وكيف يقع والمرمي خالي، والشناوي جذب اللاعب وليس تلامس ومنه من الوصول للكرة وعرقلة والكرة ركلة جزاء لا تحتمل النقاش أو الجدل".

وأردف:" الكرة كانت تستدعي مراجعة الفار، فلماذا لم يتم مراجعتها؟.. وما الهدف من تقنية الفيديو؟".

وأكمل:" كيف تأكد حكم الساحة وحكام الفار من أن الكرة ليست جزاء؟.. وهل هم رأوا زواية أخري لم نراها؟.. والكرة لا تحتاج إلى تأويل أو وجهات نظر، وفي حالة احتسابها ضربة جزاء كان سيتم طرد محمد الشناوي".

وواصل:" المصري تعرض لأخطاء في مباريات سابقة بسبب عبد العزيز السيد، حكم الفار، وطالبا كثيرًا عدم تواجده في مباريات المصري، والمباريات معه بمثابة كابوس، وكان يجب عدم تواجده، والقاضي عندما يستشعر الحرج ينسحب".

وشدد:" مباراة على قمة الدوري وأمام فريق كبير، وكانت تستحق تواجد طاقم حكام كبير، والبنا عنده أخطاء، والشئ المستفز هي مراجة هدف الأهلي الثاني من خلال الفار وعدم مراجعة لقطة فخر الدين بن يوسف".

واستكمل:" لن نسمح بظلم المصري في الدوري، ونطالب برد من لجنة الحكام عن الواقعه، ويجب الإعلان عن عقوبات الحكام".

وأتم:" الاستاد الجديد سيكون متاح في الموسم القادم، والامور تحسنت بلعب الفريق في استاد السويس".