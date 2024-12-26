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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمر مهنا: تراجع حصص القطاع الخاص في الائتمان إلى 24% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل 70% من النشاط الاقتصادي، إلا أن حصته من الائتمان قد تراجعت لتصل إلى حوالي 24% نتيجة للأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد.
وأشار مهنا خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس بعدد من مستثمري القطاعات المختلفة، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، التي أثرت بشكل كبير على قدرة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم.
وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال يواجه العديد من المشكلات التي تمنع جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن القضايا مثل بطء تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع تمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو القطاع الخاص.
وأضاف مهنا أنه على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الاستثمار الأجنبي، إلا أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في الدخول إلى السوق، بسبب القلق من المنافسة مع الدولة التي تتمتع بمزايا قد لا يحصل عليها القطاع الخاص.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تسريع وتيرة خروج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في القطاعات التي يمكن أن يتولى فيها القطاع الخاص الدور القيادي.
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