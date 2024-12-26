عمر مهنا: تحديات كبيرة تواجه قطاع السياحة

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال عمر مهنا ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن السياحة في مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة تدخلات جميع القطاعات الحكومية، لافتًا إلى أن التضييق على السائحين تجعل مصر وجهة غير جاذبة للسياح.

واستشهد مهنا بتجربة إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو، حيث تمكن من وضع السياحة على الخريطة العالمية من خلال تركيزه على تطوير هذا القطاع وذلل جميع العقبات التي كانت تواجهه في غضون 7 سنوات أثناء توليه رئاسة المجلس الأعلى للسياحة.

وتساءل مهنا عن مدى فعالية هذا المجلس ومدة انعقاده والتحديات التي يعالجها، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتطبيق هذه التجربة في مصر، خاصة مع وجود المجلس الأعلى للسياحة.