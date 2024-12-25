هيرفي رينارد: مباراة اليمن كانت غريبة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - علق هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على الفوز الصعب الذي حققه الأخضر على نظيره اليمني، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

وقال رينارد، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “كأس الخليج بطولة صعبة للغاية، بسبب رغبة جميع المنتخبات في الظهور بأفضل صورة ممكنة”.

وأضاف: “لقد تأهلنا عدة مرات من تصفيات كأس العالم، ولكن هذه البطولة صعبة، فنحن بدأنا بصورة سيئة بالخسارة أمام البحرين، وأتمنى أن يكون الانتصار على اليمن بداية قوية لتصحيح المسار”.

وتابع حديثه: “مباراة اليوم كانت صعبة وغريبة جداً، ولكنها تحدث في كرة القدم، والأمر الإيجابي فيها هو العودة من التأخر بهدفين وتحقيق الفوز”.

واختتم: “بعد عودتي لاحظت أننا نعاني من انخفاض في التركيز، وهو ما يؤثر علينا في المباريات، ويجب علينا تحسينه فيما هو مقبل”.