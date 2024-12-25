الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير الفاتيكان للتوبيخ بعد انتقاد البابا حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخارجية الإسرائيلية استدعت سفير الفاتيكان للتوبيخ بعد انتقاد البابا للحـرب على غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، نقلت صحيفة معاريف عن الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج قوله إن "حياة المحتجزين فى خطر وأدعو القيادة للتوصل إلى صفقة تبادل".

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن نتنياهو، اتُهم بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بعد أن كرر مطالبه باستمرار الحرب حتى يتم إزالة حماس تمامًا من المنطقة.