الدوري الاسكتلندي (19): سيلتك يلاقي ماذرويل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

هارتس × هيبرنيان- الساعة 15:30

سيلتك × ماذرويل- الساعة 18:00

كيلمارنوك × أبردين- الساتعة 18:00

دندي × روس كاونتى- الساعة 18:00

سانت جونستون × دندي يونايتد- الساعة 18:00

سانت ميرين × جلاسكو رينجرز- الساعة 29:45

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 44 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة

3- أبردين: 34 نقطة

4- ماذرويل: 26 نقطة

5- دندي يونايتد: 25 نقطة