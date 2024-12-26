نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (19): سيلتك يلاقي ماذرويل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الخميس، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
هارتس × هيبرنيان- الساعة 15:30
سيلتك × ماذرويل- الساعة 18:00
كيلمارنوك × أبردين- الساتعة 18:00
دندي × روس كاونتى- الساعة 18:00
سانت جونستون × دندي يونايتد- الساعة 18:00
سانت ميرين × جلاسكو رينجرز- الساعة 29:45
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 44 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة
3- أبردين: 34 نقطة
4- ماذرويل: 26 نقطة
5- دندي يونايتد: 25 نقطة