عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وبحسب “وام”، كما ناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتطرق سموه إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا ودعم تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.