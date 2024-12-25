الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 26-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر، وحركتها شمالية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.