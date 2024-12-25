العالم اليوم - الحوثيون يعلنون نوع الصاروخ الذي استهدف إسرائيل الأربعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - كشف الحوثيون عن نوع الصاروخ الذي استهدف إسرائيل، في وقت سابق من صباح الأربعاء.

وأعلنت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران، إطلاق صاروخ بالستي أسرع من الصوت من نوع "فلسطين 2"، على هدف عسكري إسرائيلي في يافا.

وأكد بيان حوثي أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل مستمرة خلال الفترة المقبلة، و"لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال بيان للجيش نشر على تطبيق "تلغرام"، إنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الاجواء الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى إطلاق صفارات الإنذار "في مناطق عدة بوسط إسرائيل"، في إجراء احترازي خشية سقوط شظايا وحطام جراء عملية الاعتراض.

وكان الحوثيون أعلنوا الثلاثاء استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي عن اعتراض "مقذوف".

وأكدت خدمة الاسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، أنه لم يصب أي شخص بأذى.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في إطار "دعم" الفلسطينيين في قطاع غزة.

والأحد توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحوثيين بالتحرك ضدهم، قائلا في مقطع فيديو بثه مكتبه: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع المسلحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرك ضد الحوثيين بقوة وتصميم وحنكة".