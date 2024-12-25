وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الأسد يمكن أن يُقال عليه عامًا جيدًا، لكنه يحتاج إلى متابعة وملاحقة. خلال هذا العام، أصبح كوكب بلوتو بمعاكسة مع برج الأسد.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الأسد 2025

يتواجد كوكب بلوتو ببرج الدلو، وهو ما قد يجعله يحمل بعض المعاكسات بالنسبة لمواليد برج الأسد، لكن لن يُعاني جميع مواليد برج الأسد من هذه المعاكسات، بل بعضهم فقط. من ناحية أخرى، قد يتمتع مواليد برج الأسد بأجواء جيدة بشكل عام، ويعود هذا إلى تأثيرات كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، الذي يتواجد خلال هذا العام ببرجين جيدين بالنسبة لبرج الأسد، وهم برج الجوزاء وبرج السرطان.

التأثيرات الإيجابية التي يُرسلها كوكب المشتري لمواليد برج الأسد ستصل إليهم من خلال أشخاص آخرين، لذا يمكن القول أن هذا العام بالنسبة لمواليد الأسد قد يكون هو عام التعاون والانسجام مع الآخرين. لأن المساعدة والدعم والتغيير الإيجابي الذي قد يتحقق لمواليد برج الأسد خلال هذا العام سيحدث بمساعدة الآخرين.

خلال النصف الثاني من العام، قد يتمتع مواليد برج الأسد بالقوة اللازمة التي تُمكنهم من تلبية احتياجاتهم ودعم أنفسهم على نحو خاص، ومن المرجح أن يصل مواليد الأسد إلى عام 2026 وهم أقوى وأقوى. هناك تأثيرات قوية أيضًا لمواليد برج الأسد من كوكب زحل، فمن شهر مايو وحتى سبتمبر قد يساعد زحل الأشخاص الذين قد يتأثرون سلبًا بمعاكسات بلوتو.