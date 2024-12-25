أخبار مصرية

مصرع شقي خطر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا وضبط عنصرين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام (3 أشخاص) مجهولين يستلقون مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه (عامل ) مما أدى إلى مصرعه لوجود خلافات مالية بينهم .

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عناصر إجرامية يتزعمهم شقى خطر سبق إتهامهم فى عدد من الجنايات "سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إستعمال قوة ، حريق عمد ") .

 

وتم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (بندقية آلية ، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة) وقام الثالث بإختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا ، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وتحرير المواطن المخُتطف ، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – 4خزينة).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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