الصحة: زراعة 100صمام قلب أورطي بتقنية ”تافي” بمعهد القلب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال مؤتمًرا صحفيًا، عُقد اليوم الأربعاء، إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI (تافي)، وذلك داخل معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ويأتي ذلك للإعلان عن هذا الانجاز الاستباقي للمعهد، وشرح أهمية استخدام هذه التقنية ضمن اجراءات القلب التداخلية الدقيقة، فضلاً عن الإعلان عن الرؤية المستقبلية التي تستهدف التوسع في تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي وأطباء معهد القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معهد القلب يُعد من أبرز الصروح الطبية المتقدمة بمجال البحوث والمرجعيات العلمية المتخصصة بطب وجراحة القلب، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.