وزير الاستثمار: نستهدف دخول مصر ضمن أول 20 دولة في مؤشر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - حمدي أحمد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المستثمر يريد من أي دولة وجود سياسات واضحة وثابتة وطويلة الأجل بنوع من الشفافية، وهذا ما نعمل عليه الآن.

وأضاف الخطيب خلال كلمته بحفل عقار مصر The best 2024 ، أنه اجتمع مع نحو 500 مستثمر خلال أكثر من 5 أشهر للاستماع الى رؤيتهم، لأن جذب الاستثمار يبدأ من المستثمر المحلي، و40% من الاستثمار الجديد يأتي من المستثمر المحلي.

وأوضح وزير الاستثمار، أن ملف التجارة الخارجية من الملفات الهامة، لأنه مرتبط بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، مشيرًا إلى الحكومة تستهدف تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 75% من التكلفة الحالية، لأن ذلك يوفر عملة صعبة للدولة ويقلل الأسعار على المستهلك النهائي.

وتابع: “كما تستهدف توحيد جهة التعامل بحيث يكون هناك في جهة واحدة للتعامل”، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التجارة الخارجية العالمي من أسوأ الدول للأسف، ولذلك نستهدف أن نكون ضمن أول 50 دولة خلال السنة ونصف المقبلة، وأول 20 دولة بحلول 2030 .

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة تستهدف تحسين أداء الأعمال في مصر بشكل عام وتسهيل إصدار التراخيص للشركات من خلال منصة إلكترونية.