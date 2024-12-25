الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - سكاي نيوز _ أعلنت حكومة الكويت فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.

وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار “قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات” والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.