نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت بالكريسماس.

وشاركت مجموعة من الصور لها من داخل الكنيسة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

منشور ايمان العاصي



آخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مسلسل "برغم القانون"، الذي تم عرضه مؤخرًا، عبر شاشة قنوات "ON” ومنصة "واتش ات".



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.