نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من دورى نايل.

تعادل الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 9 نقاط ويحتل المركز الرابع ويرتفع رصيد مودرن سبورت إلى 4 نقاط ويحتل المركز السابع عشر.

جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات.

وألغى الحكم هدفا لبواتنج بدعوى التسلل.

وفى الشوط الثاني سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فترات الشوط ولاحت له عده فرص حقيقية للتهديف أحداهما لبواتنج الذى سدد أعلى العارضة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى والأخرى من عرضية من بواتنج لم يستغلها مهاجمى الاتحاد السكندرى.

ونجح جنش حارس مودرن سبورت وخط دفاعه فى التصدى لهجمات الاتحاد السكندري لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.