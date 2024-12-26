فن ومشاهير

بإطلالة مميزة.. ميرنا جميل تحتفل بالكريسماس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مميزة.. ميرنا جميل تحتفل بالكريسماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بإطلالة مميزة.. ميرنا جميل تحتفل بالكريسماس

شاركت ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" وكافة منصات التواصل الاجتماعي صورًا مميزة من احتفالها بالكريسماس، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

 

إطلالة ميرنا جميل

حيث ظهرت في الصور بفستان طويل جرئ وأنيق باللون الأحمر، واعتمدت إنسدال شعرها وعبرت عن مشاعرها الدافئة تجاه جمهورها في تعليقها: "تذكير لطيف بأن عيد الميلاد ليس مجرد يوم، روح عيد الميلاد هي شيء يمكننا حمله معنا طوال العام، بالطريقة التي نبتسم بها لشخص غريب، في الطريقة التي ندعو بها أحد أفراد أسرته ونخبرهم بأننا نفكر فيهم، في الطريق مد يد العون إلى شخص محتاج، بالطريقة التي نأخذ بها الوقت الكافي للتباطؤ وتقديم الشكر على العديد من هدايا الحياة، أتمنى أن تملأ روح عيد الميلاد قلبك في موسم العطلات هذا".

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حيث لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقيها على الصور التي قامت بنشرها.

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الفنانة الجميلة ميرنا جميل

آخر أعمال ميرنا جميل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل، هي مسرحية "إس إس هانم"، التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع وجميل.

 

أبطال مسرحية "إس إس هانم"

مسرحية “إس إس هانم” تجمع نخبة من أبرز النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، تحت قيادة المخرج خالد جلال وإنتاج حمادة إسماعيل.

 

قصة مسرحية "إس إس هانم"

مسرحية "إس إس هانم" تروي قصة سيدة عادت لتنتقم عفريته من الطبقة الأرستقراطية تعود بعد وفاتها لتجد حياتها مقلوبة رأسًا على عقب، من زواج زوجها بشابة صغيرة إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث. وفي حين تقرر الانتقام وتأديب الجميع، فإن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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