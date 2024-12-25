نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر تجوال في حمص على خلفية الأحداث التي أعقبت أنباء عن حرق مقام الخصيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قيادة شرطة حمص حظر التجوال بالمحافظة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو وأنباء عن اعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

وأفادت إذاعة "شام إف إم" بأن مجلس مدينة جبلة في اللاذقية أعلن حظر تجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو لإحراق مقام الشيخ أبي عبدالله حسين بن حمدان الخصيبي في مدينة حلب.

وشهدت مناطق الساحل السوري وحمص تظاهرات حاشدة تنديدا بالاعتداء على المقام.

ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الفيديو المنتشر لحرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي قديم يعود لفترة تحرير حلب.

وأكدت الداخلية السورية في بيانها على أن "أجهزتها تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا".

وأشارت إلى أن "بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

بدوره أكد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر أن الفيديو المتداول لحرق مزار ديني بحلب قديم مشيرا لوجود من يسعى لإثارة الفتن وسيتم التعامل معهم بحزم لضمان استقرار البلاد، مشيرا إلى "وجود أيادٍ خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، مؤكدا أن المعنيين سيتعاملون معها بحزم لضمان استقرار البلاد".

وشدد العمر على أن "الحكومة ملتزمة بشكل تام بحماية جميع المواقع الدينية والتاريخية وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثا وطنيا وإنسانيا يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه".