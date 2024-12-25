سويلم يلتقى سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر فى مجال المياه منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات

- أهمية إستمرار دراسات "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" خاصة مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطىء

- إستمرار تنفيذ أنشطة مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر

إستقبل السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد/ بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية ، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه .

كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة فى عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ ، حيث سبق قيام مصر وهولندا فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية الإستمرار في هذه الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي خاصة مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ .

وتم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو ، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع ، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر ، وكذا استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع .

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR والذي نتج عنه عدد من الدراسات الهامة ، ومناقشة مقترح إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج .