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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي النصر السعودي إلى عقد صفقة تبادلية مع فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "يناير القادم".

النصر السعودي يدرس عقد صفقة تبادلية مع فنربخشة

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن النصر يرغب في إبراهم صفقة تبادلية مع النادي التركي، حيث ينتقل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة مقابل انضمام المغربي يوسف النصيري إلى الفريق السعودي في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن النصيري يرفض الانضمام إلى صفوف النصر بنظام الإعارة، حيث يريد الدولي المغربي الانتقال إلى النادي السعودي بشكل دائم.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.