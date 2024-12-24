انت الأن تتابع خبر لا تفوت الفرصة.. جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء مع توضيح الحالات المستثناة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، تم الاعلان عن شروط وإجراءات خاصة بالتصالح على مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد الذي رقمه 187، وعبر هذا المقال نعرض لكم الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ومن بين أهم المستندات المطلوبة هي المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء هي:

تصوير البطاقة الخاصة بالرقم القومي وتقديم الصورة.

الوثائق التي تبرهن على صفة مقدم الطلب وذلك كتوكيل رسمي أو وثيقة ملكية تدل على علاقة مقدم الطلب بالأعمال التي يرغب في التصالح عليها.

يشترط تقديم الإيصال الخاص بسداد رسم فحص الطلب والإيصال الخاص بجدية التصالح، وتقنين الأوضاع وفقا للفئات التي وضحتها مادة رقم ستة ومادة رقم سبعة الموجودتان في اللائحة.

ينبغي إحضار نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالأبنية التي يريد التصالح عليها، ويجب اعتمادها من مكتب هندسي أو من أي مهندس نقابي تخصصه هو الهندسة المعمارية أو المدنية.

يجب أن تحضر تقرير هندسي خاص بالسلامة الإنشائية للمبنى الذي ترغب في التصالح عليه ويلزم أن يكون صادرا من مكتب هندسي استشاري أو من مهندس استشاري متخصص، أما إن كان المبنى مساحته أقل من 200 متر مربع ولا يزيد الارتفاع الخاص به عن 3 أدوار، ينبغي عليك إحضار تقرير مهندس تم تقييده في نقابة المهندسين فقط.

يشترط إحضار شهادة قيد للمهندس الذي قام بإصدار التقرير، ويشترط أن تكون تلك الشهادة مستخرجة من النقابة الخاصة بالمهندسين.

يجب إحضار صورة طبق الأصل من الرسومات الخاصة بترخيص البناء وصورة للترخيص إن كانت موجودة.

شهادة لتحديد جهة الولاية ويجب أن تكون مستخرجة من المركز التكنولوجي وذلك في حال كان المبنى المخالف موجود في مناطق وحدات الإدارة المحلية.

الفئات التي تم استثناؤها من التصالح في مخالفات البناء