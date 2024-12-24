تعرف على طريقة الحصول على بطاقة عمر مرموش في لعبة FC 25 بكل سهولة

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رياض - احمد صلاح - طريقة الحصول على بطاقة عمر مرموش في لعبة FC 25، شرع العديد من لاعبي لعبة FC 25 في السعي للحصول على بطاقة عمر مرموش، نجم إنتراخت فرانكفورت، بسبب تألقه الملحوظ هذا الموسم مع فريقه، وسوف نعرض عبر موقعنا كيفية الحصول على بطاقة عمر مرموش في FC 25، حيث تم إصدار خمس بطاقات للاعب سابقا.

يتعين على اللاعبين خوض أربعة تحديات تكلفتهم الإجمالية 150 ألف كوين، ومن المقرر أن تكون هذه البطاقة متاحة في 16 يناير من العام المقبل، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 87، كما حصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر نوفمبر.

وكان اللاعب قد حصل على الجائزة نفسها في سبتمبر الماضي، وترشح لها في أكتوبر قبل أن يفوز بها هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وشارك اللاعب في 23 مباراة مع فريقه في مختلف البطولات.

مساهمت عمر مرموش في تسجيل الأهداف

ساهم في 30 هدفا، بتسجيله 18 هدفا وصناعته 12.

في الدوري، شارك في 14 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 أهداف.

في كأس ألمانيا، لعب 3 مباريات، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

في الدوري الأوروبي، شارك في 6 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وأصبح اللاعب محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه هذا الموسم، وصرحت التقارير بأن أندية مثل بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني تتطلع لضم النجم المصري الدولي، وتحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، عن أداء مرموش المتميز في الموسم الحالي.

قال صلاح الحديث عن أن مرموش هو محمد صلاح الجديد يضع عليه مزيدا من الضغوط، يجب تركه للاستمتاع بتجربته، فهو لاعب رائع، كما أضاف لكن المقارنة بي ليست لصالحه، لأنها مقارنة مع لاعب حقق نجاحا كبيرا في ملاعب أوروبا”.