نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن الفريق فرط في الفوز على الزمالك ببطولة الدوري المصري، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وقال طارق، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عمر جابر من أفضل لاعبي الدوري المصري وعنده خبرة كبيرة، والحمدلله قدمت مستوى جيد أمامه وكنت أطمع في تسجيل هدف، ولكن الأهم كان النتيجة".

وتابع:" شعرنا بالحزن لأننا كنا قادرين على الفوز في المباراة، ولكن الحمدلله على النتيجة الإيجابية، وأتابع مع محلل أداء من أجل تحليل أداء اللاعبين المنافسين لمعرفة نقاط القوة والضعف".

وواصل:" تواجد زيزو وعمر جابر، جبهة قوية، ولكني أنا ومتعب حافظين بعض كويس، وكنا قادرين على استغلال المساحات خلف عمر جابر، وعبدالحميد بسيوني كان سعيد بالتعادل".

وأردف:" بين الشوطين شعرنا بالصدمة بسبب تسجيل الزمالك هدفين في دقيقة، واتفقنا مع المدرب على العودة للمباراة والتعويض".

وشدد:" زيزو وعبدالله السعيد أخطر ثنائي في الزمالك، وقللنا خطورتهما بتقفيل اللعب وكان هناك لاعب مكلف باللعب على السعيد".

وعن طموح الجيش في الدوري قال:" الدوري الموسم الحالي صعب، لأن النقطة التي ستضيع لن تعوض لأن لا يوجد دور ثاني، والجميع يسعي للتواجد في أول 9 في جدول الدوري، وخطوة بخطوة نكون في أول 5".