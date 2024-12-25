نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور يوجه رسائل هامة لـ كهربا وإمام عاشور وجمهور الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة هامة لثنائي القلعة الحمراء إمام عاشور، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إمام عاشور، التركيز معه كبير لأنه كان يلعب في الزمالك، وهو لاعب جيد ويقدم مستوى مميز".

وتابع:" أنصح كهربا، وإمام عاشور، بالتركيز في الملعب، وأطلب منهم عدم الظهر خلال الفترة القادمة إلا في الملعب فقط".

وواصل:" كنت أتوقع فوز الأهلي على باتشوكا والتأهل للنهائي، وحزنت بسبب سيناريو المباراة، خاصة وأن الأهلي كان الأفضل في المباراة أهدر العديد من الفرص وكان متقدم في ركلات الترجيح".

وعن جمهور الأهلي قال:" النادي الأهلي قوي بجمهوره، ومن يقوي النادي جمهوري، ومينفعش اللاعب يدخل في صدام مع الجمهور، لأنه سيخسر بنسبه 100%، والجمهور يشجع النادي دون مقابل عكس اللاعبين، وأي لاعب يعادي الجمهور سيكون هو الخاسر".

وشدد:" الجيل الحالي، تفوق على جيلنا بالبطولات، ولكن باللعب نحنا كنا الأفضل، وأجانب الأهلي جيدين، سواء بيرسي تاو، أو رضا سليم، وأشرف داري، وأفضل أن يلعب علي معلول أمام يحيى عطية الله، وستكون جبهة مميزة وهتكسر الدنيا".

وأردف:" الزمالك سيظل هو منافس الأهلي، مهما تعرض الفريق للأزمات".

وزاد:" تعجبت من رحيل أليو ديانج، وأتمنى عودته، وضم حمدي فتحي قبل كأس العالم إضافة قوية للفريق، ووسام أبو علي أفضل مهاجم في إفريقيا، والتعاقد مع بغداد بونجاح سيظلم وسام".

وعن انضمام زيزو للأهلي:" زيزو من أفضل اللاعبين في مصر، وفي حالة انضمامه للأهلي سيكون مفيد، وملف تجديده مع الزمالك طول جدًا".

واستكمل:" الأهلي سيتوج ببطولة الدوري المصري بلا منازع، كما سيحصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

ووجه عاشور رسالة لجمهور الأهلي قائلا:" طبعا عارفين أنا بحبكم، والنادي الأهلي يحتاجكم الفترة القادمة، وننتظر منكم الوقوف بجوار النادي الفترة القادمة".