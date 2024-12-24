انت الأن تتابع خبر نجم ريال مدريد يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير أن رودريجو مهاجم ريال مدريد رفض عرضًا مغريًا من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، مؤكدًا التزامه تجاه العملاق الإسباني، وفقًا لما ذكره الإعلامي خورخي بيكون.
يقال إنه
- على الرغم من العرض المغري من أحد أنجح الفرق في أوروبا، إلا أن رودريجو وريال مدريد كانا واضحين بشأن نواياهما في مواصلة ارتباطهما.
مانشستر سيتي يفكر في الاستفادة من وضع رودريجو في ريال مدريد
- وظهر الوضع في نهاية الموسم الماضي عندما لعب رودريجو دورًا محوريًا في مساعدة ريال مدريد على تأمين لقب الدوري وتحقيق تقدم عميق في دوري أبطال أوروبا.
- أثبت رصيده البالغ 18 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة أنه فعال في حل العديد من المشكلات الهجومية للفريق.
- ومع ذلك، غالبًا ما كانت الأضواء مشتركة بين زملائه في الفريق، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.
- هذا النقص في التقدير جعل رودريجو يشعر بالتجاهل إلى حد ما، على الرغم من مساهماته على أرض الملعب.
- يقال إن هذه الفترة من عدم التقدير، إلى جانب التحديات الشخصية، أدت إلى لحظات من الإحباط للمهاجم البرازيلي.
- وبينما اعترف بارتكاب أخطاء خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لم يهز عزمه على البقاء في ريال مدريد.
- كان رفض عرض مانشستر سيتي بمثابة بيان واضح لرغبته في الازدهار في ريال مدريد.
- ومع ذلك، فقد سعى أيضًا إلى مزيد من التقدير لجهوده، حيث شعر أنه يستحق تقديرًا أكبر من النادي وأنصاره.
- علاوة على ذلك، حتى مع وصول كيليان مبابي رفيع المستوى في الصيف الماضي، لم يخجل رودريجو من المنافسة.
- وبعد تعرضه للإصابات في وقت سابق من الموسم، يبدو أن المهاجم قد عاد إلى أفضل مستوياته.
- في المباريات الثلاث الأخيرة، سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وظهر باستمرار كواحد من اللاعبين المتميزين على أرض الملعب.
- تظهِر عودة رودريغو مؤخراً مرونته وتصميمه على تعزيز مكانته في ريال مدريد، مما يثبت أنه جزء أساسي من مستقبل النادي.