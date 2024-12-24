انت الأن تتابع خبر نجم ريال مدريد يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير أن رودريجو مهاجم ريال مدريد رفض عرضًا مغريًا من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، مؤكدًا التزامه تجاه العملاق الإسباني، وفقًا لما ذكره الإعلامي خورخي بيكون.

يقال إنه

على الرغم من العرض المغري من أحد أنجح الفرق في أوروبا، إلا أن رودريجو وريال مدريد كانا واضحين بشأن نواياهما في مواصلة ارتباطهما.

مانشستر سيتي يفكر في الاستفادة من وضع رودريجو في ريال مدريد