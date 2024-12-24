نبأ سار لجماهير المصري البورسعيدي

وأضاف:" تم تخصيص قطعة الأرض الذي سيقام عليها المشروع من فندق ومول باسم النادي المصري وسيخصص الدخل المالي للنادي المصري".

وتابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور:" الرسومات الإنشائية لمشروع الاستثماري الذي تقدم به كامل ابو علي رئيس النادي المصري تم الموافقه عليها ليكون مشروع الحلم".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012