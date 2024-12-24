نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يواصل عروضه الإيجابية ويفوز على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ لحظات أحداث المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وكومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة إنتر ميلان وكومو في الكالتشيو

وحقق إنتر ميلان فوزا هاما على نظيره كومو، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

افتتح إنتر أولى أهدافه في اللقاء، عن طريق مدافعه البرازيلي كارلوس اوقستو في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد صناعة متقنة من زميله كالهان اوغلو.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+2، أحرز المهاجم الفرنسي المتألق ماركوس تورام الهدف الثاني لصالح الأفاعي، من تمريرة زميله بيوتر زيلينسكي.

وبتلك النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 37 نقطة، بينما يتوقف رصيد كومو عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.