العالم اليوم - مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية أميركية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - قال الجيش الأميركي، اليوم الخميس، إنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" وأصابت آخر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها على "إكس": "في 23 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش وإصابة آخر".

وأضاف البيان: "كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة".

وتابع: "وقعت هذه الغارة في منطقة كانت تخضع سابقا لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية".

واختتم البيان بالقول: "تأتي هذه الغارة كجزء من التزام القيادة المركزية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في بيان أن ضربات جوية أميركية، الخميس الماضي، قتلت اثنين من عناصر داعش أحدهما قيادي.

وجاء في بيان نشرته القيادة على "إكس" أن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفّذت في 19 ديسمبر ضربة دقيقة استهدفت أبا يوسف، المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور في سوريا. وقد قتل عنصران من التنظيم، بينهما أبو يوسف".

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الخميس، عن عدد قواتها الفعلي في سوريا، حيث قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.

وأوضحت أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم داعش المتشدد.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحفيين بأنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح رايدر "علمت بالرقم اليوم، ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك".