العالم اليوم - "قسد" لسكاي نيوز عربية: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

انتم الان تتابعون خبر "قسد" لسكاي نيوز عربية: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أبدت قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، الثلاثاء، استعدادها للانضمام إلى الجيش السوري الجديد.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في حديثه لقناة "دوت الخليج": "مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري الجديد لكن الأمر يحتاج لمناقشات".

وأضاف: "نستعد لأي حرب مهما كان الثمن وأيضا جاهزون للخيار الدبلوماسي.. ونحن منذ 20 يوما نواجه فصائل موالية لأنقرة".

وتابع: "تركيا تحاول السيطرة على مزيد من الأراضي السورية.. ونشكل عقبة أمام الطموحات التركية في سوريا".

وأوضح: "حزب العمال الكردستاني موجود داخل الأراضي التركية.. وقواتنا غير متواجدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإنما قوات أمن كردية".

كما أبرز فرهاد شامي: "لا يوجد أي اتفاق بشأن منبج والجانب الأميركي يصر أن تكون محايدة".

وأردف قائلا: "لا يوجد أي خرق من جانب قوات سوريا الديمقراطية.. ما يتحدث به الجانب التركي هي حجج معهودة منه منذ عام 2011.. المخططات التركية تتجاوز أساسا مناطق شمال وشرق سوريا".

وذكر: "تركيا تحاول استغلال الفرص في مسألة وجود فراغ في السلطة في دمشق، لمحاولة التمدد في المناطق السورية.. وهذه سياسة استعمارية لا يمكن تجاهلها".