نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة الحكام السابق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق ركلة جزاء، في مباراته أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.

وقال فاروق، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مباراة الجيش والزمالك كانت صعبة، والحكم أدارها بشكل جيد ولكن الزمالك يحتاج لضربة جزاء، بسبب تدخل حارس الجيش محمد شعبان مع محمد حمدي، بتهور".

وتابع:" حارس الجيش، دخل في الكرة بتهور وكان على الحكم احتسابها ركلة جزاء وانذار، والفار كان عليه أن يتدخل ويستدعي طارق مجدي لمشاهدتها مرة أخري".

وأكمل:" وائل فرحات في الفار حكم دولي، وبالتأكيد الخطئ غير معتمد، وأطالب الحكام بالتركيز العالي نظرًا لقلة المباريات وزيادة المنافسة".

وعن بيان الزمالك قال:" خلال رئاسة للجنة الحكام، كنت أبعد الحكام من مباريات الأندية التي تعترض عليه حفاظًا على الحكم وليس بسبب طلب النادي، والتحقيق مع الحكام يكون في الإمور التي بها ذمة وضمير".

وشدد:" لا توجد أزمة من إعلان العقوبات على الحكام، وكنت أعاقب الحكام التي تخطئ بإبعادهم عن المباريات الكبيرة ويديرون مباريات أقل".

وواصل:" أتمنى أن تقل الأخطاء التحكيمية والتوفق والنجاح للجنة الحكام الحالية، ونجاح التحكيم يعني نجاح الدوري المصري".

وأتم فاروق تصريحاته قائلا:" اتحاد الكرة السابق لم يقف بجانبنا رغم أننا قدمنا بولة رائعه في الإمارات".