نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد ممنوع من الرحيل في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من رحيل لاعبه داني سيبايوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن ليس هناك مجال لرحيل سيبايوس عن صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الشتوي، نظرًا لحاجة الريال إلى خدماته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن أنشيلوتي يرغب في استمرار سيبايوس رفقة الفريق الملكي، خاصة بعد ظهوره بمستوي مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وكان ريال بيتيس يسعي للحصول على خدمات سيبايوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

يلتقي الفريق الملكي مع مضيفه فالنسيا، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

