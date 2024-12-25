دوت الخليج -

عدوان سعودي على صعدة يوقع جرحى

أصيب مواطنان بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. عدوان سعودي على صعدة يوقع جرحىأصيب مواطنان بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي، أن مواطنين من أبناء منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية أصيبا بنيران قوات حرس الحدود السعودي. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف المتواصل من حرس الحدود السعودي للمواطنين في القرى الحدودية.. مؤكداً أن دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدراً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عدوان سعودي على صعدة يوقع جرحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.