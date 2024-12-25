أخبار اليمن : هجوم جوي يمني يضرب يافا وعسقلان

هجوم جوي يمني يضرب يافا وعسقلان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في منطقتي يافا وعسقلان.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير استهدف في العملية الأولى هدفاً حيوياً حساساً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة.
وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.. مؤكدة أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح.
كما أكدت القوات المسلحة مضيها في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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