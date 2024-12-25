عاجل.. بيراميدز يترقب موقف كهربا مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رادار نادي بيراميدز لضمه في الفترة القادمة.

بيراميدز يترقب موقف كهربا مع الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بيراميدز يترقب موقف كهربا مع الأهلي، وينتظرونه من أجل ضمه في صفقة انتقال حر في حالة رحيله".

وتابع:" إدارة بيراميدز، تنتظر لمعرفة موقف اللاعب من الاستمرار أو الرحيل، بعد تردد أنباء عن رغبه النادي في رحيله، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر".

وتابع شبانه:" كهربا يسعي للاستمرار في الأهلي لأثباته نفسه والتواجد في كأس العالم للأندية".