نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي بالدوري.. استبعاد كهربا و10 غيابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

يوسف أيمن - محمود عبد المنعم كهربا - رضا سليم - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد هاني - مصطفى مخلوف - محمد عبد الله - سمير محمد.