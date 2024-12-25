حسام عاشور يكشف كواليس انضمامه للنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، كواليس انضمامه لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، بعد رسوبه في الاختبارات.

كواليس انضمام حسام عاشور للنادي الأهلي

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أفضل عدم الظهور والحديث كثيرًا، ودي طبيعي وأحب التركيز في الملعب وعملي وفي حالى تركيزي على الشو لم أكن أحقق تلك الإنجازات".

وتابع:" انضميت لناشئين الأهلي وعمري كان 14 سنة، ولم ألعب في أي نادي قبل انضمامه للأهلي، وكنت ألعب في الشارع، ورسبت في الاختبارات قبلها بعام، ووالدي رفض ذهاب للاختبارات مرة أخري، وذهبت دون علمه".

وأردف:" أسامة عرابي من اختارني في اختبارات الأهلي التي كانت في المعادي، وفي قطاع الناشئين كان الجميع يتحدث عن أحمد سمير فرج وحسام عاشور وعماد متعب وأنا لم يكن يعرفني أحد".

وواصل:" اللعب في الأهلي صعب ويحتاج من يستطيع تحمل الضغوطات، وكنت ألعب في قطاع الناشئين في مركز باك رايت، ومحمود صالح من وظفني في وسط الملعب وكنت مهاري".

وأردف:" أسامة عرابي، سألني عن عمري لأن في ذلك الوقت كانت التسنين منتشر، وكان عندي إصرار وعزيمة للانضمام للأهلي".