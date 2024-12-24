أنشيلوتي مرشح للعودة إلى الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مرشح للعودة إلى الدوري الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

وتشير تقارير صحفية عديدة، إلى أن المدرب الإيطالي يعيش موسمه الأخير مع الميرنجي، في ظل رغبة النادي الإسباني بالتعاقد مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن روما وضع أنشيلوتي ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الذئاب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رانييري، المدرب الحالي للفريق الإيطالي، يحاول اقناع أنشيلوتي بنفسه بتولي قيادة روما خلفاً له في الموسم المقبل، نظراً للعلاقة القوية بين الثنائي الإيطالي.

جدير بالذكر، أن أنشيلوتي درب عدة فرق داخل إيطاليا مثل ميلان، نابولي، ويوفنتوس.