تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، في بيان، إن طائرة ركاب تحطمت قرب مدينة أكتاو، اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

ونجا 14 شخصا من حادث التحطّم، بينما كان على متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات الطبية الإقليمية.

وقالت الإدارة الطبية المحلية التابعة لوزارة الصحة الكازاخستانية في بيان: «في الوقت الحالي، تمّ نقل 14 مصابا إلى المستشفى الإقليمي، ووُضع خمسة منهم في العناية المركّزة».

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية وكانت في طريقها من باكو إلى جروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في جروزني.

كما أكدت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بأنّ طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطّمت في غرب كازاخستان.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام: «تحطّمت طائرة كانت تقوم برحلة بين باكو وغروزني بالقرب من مدينة أكتاو. وهي تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية».