ماركوس راشفورد يختار وجهته المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدولي الإنكليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، حدد وجهته المقبلة.

ويرغب راشفورد بالرحيل بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي، روبن أموريم، خلال الفترة الأخيرة..

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن راشفورد يفضل اللعب في الدوري الإسباني، وتحديداً مع برشلونة، حيث يعتقد أن مستواه سيتطور تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإنكليزي مستعد لبيع الدولي الإنكليزي بأقل من 40 مليون يورو لتوفير راتبه المرتفع.

ويبحث برشلونة بالفعل عن مهاجم جديد مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي بالعمر، ولكن راتب راشفورد المرتفع (17 مليون يورو) ربما يكون حجر عثرة لإتمام الصفقة، إلا إذا وافق اللاعب على تخفيض راتبه.