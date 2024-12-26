طريقة عمل كريم البطاطس الفرنسي المدهش في تفتيح البشرة وشد التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم البطاطس الفرنسي ، كريم سحري يجعلك تحصلين على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد، وهو من الكريمات الغير مكلفة ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهو يساعد على ترطيب البشرة ويجعل لونا فاتح ويعطيها نضارة غير عادية، تعرف البطاطس بخصائصها الممتازة في تفتيح البشرة وشد التجاعيد في دقائق لأنها تحتوي على كمية كبيرة من النشا وهو عنصر هام في حماية البشرة والحفاظ عليها من عوامل الطبيعة الضارة التي تواجه الكثير من السيدات عند خروجهم من المنزل وأثناء العمل، وهو من الكريمات الأساسية في إزالة البقع والنمش والكلف الذي يظهر على الوجه نتيجة الحمل، فيسبب بعض المشاكل عند النساء

مكونات كريم البطاطس الفرنسي

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

حبة من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من ماء سلق البطاطس.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

واحد ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البطاطس الفرنسي بخطوات بسيطة تجعل بشرتك جميلة وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البطاطس المسلوقة، وماء البطاطس المغلي، وجل الصبار، وعصير الليمون ونخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

نحضر علبة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نضع الكركم، وزيت جوز الهند ونقلبهم جيدًا مع بعض.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، ثم نقوم بوضعه على الوجه وندلك برفق، ثم نتركه على الوجه لدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكر ر وضع الكريم على الوجه يوميًا قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم البطاطس الفرنسي للبشرة

توجد بعض الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الكريم لبشرة نضارة وخالية من العيوب وهى كما يلي:-